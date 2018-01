Auto over de kop: bestuurder (65) ongedeerd 20 januari 2018

02u40 0 Tienen In Groot Overlaar in Tienen ging gisterennamiddag rond iets voor 17 uur een wagen over de kop. Als bij wonder bleef de 65-jarige bestuurder ongedeerd; zijn wagen is echter klaar voor de schroothoop.

De man reed met zijn Audi A5 coupé van Tienen in de richting van Hoegaarden. In Groot Overlaar stak hij nog een geparkeerde wagen voorbij en werd toen plots verblind door de laagstaande zon. De onfortuinlijke bestuurder reed hierdoor tegen een houten paaltje van een wegversmalling waardoor zijn wagen over de kop ging en dwars over de rijbaan kwam te liggen. De man, die gelukkig zijn gordel droeg, liep als bij wonder geen schrammetje op. Wel moest hij door getuigen en buurtbewoners uit het wrak geholpen worden. Hij hield er alleen knikkende knieën aan over, maar zijn auto is helaas rijp voor de schroothoop. (KBG)