Attestenfeest vdt

22 november 2018

Elke niet-Europese nieuwkomer is verplicht een inburgeringsattest te behalen. Het is een belangrijke stap in de richting van een goede integratie. Daarom zet het stadsbestuur deze inburgeraars graag in de bloemetjes op zaterdag 24 november. De regiomanager van het Agentschap Integratie & Inburgering Dominique Claeys zal samen met burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en schepen van Integratie Ine Tombeur (N-VA) hen feliciteren tijdens een receptie.