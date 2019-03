Atleten Huis in de Stad starten voorbereidingen voor de Special Olympics Vanessa Dekeyzer

15 maart 2019

17u55 0 Tienen Van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni vinden de Special Olympics plaats in Beveren en Sint-Niklaas. Vier atleten van Huis in de Stad nemen hieraan deel. Zij zijn onder leiding van hun coach Tine Devos in alle enthousiasme gestart met de voorbereidingen in sportcentrum Grand Slam, waar ze de kans krijgen om gratis te trainen voor hun spelen.

Er zijn al licht zenuwen te bespeuren bij Dirk Lambrechts (55), Marc Noël (47, Raphaël Jérôme (34) en Danny Segers (55). Al hebben ze elk al wat ervaring met de Special Olympics. Dirk, Marc en Raphaël namen al vier keer deel, Danny drie keer. “Het is voor hen en voor mij telkens een groot avontuur”, zegt coach Tine. “Het viertal kon de voorbije jaren telkens enkele podiumplaatsen bemachtigen, maar voor alle atleten geldt vooral: deelnemen is belangrijker dan winnen.”

De 55-jarige Dirk denkt daar misschien enigszins anders over. “Hij is inderdaad een echte ‘winner’”, weet coach Tine. “Ik moet hem vaak wat temperen, want anders dreigt hij blessures op te lopen en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.” Dirk neemt deel aan de 800 en de 1.500 meter. “Lopen is mijn leven”, zegt hij. “Elke dag moet ik kunnen bewegen. Het zal belangrijk zijn dat er geen wind is en dat ik geconcentreerd ben. Supporters mogen meekomen, maar ze moeten wel stil zijn”, zegt Dirk nog streng.

Mark neemt deel aan de 100 meter sprint en het kogelstoten. “Die laatste discipline is vrij nieuw voor mij. Het is nog even wat oefenen, maar dat komt wel goed.” Ook Raphaël zal zich moeten bewijzen op deze twee onderdelen en neemt er ook nog eens verspringen bij. “Daar ben ik heel goed in”, zegt hij meteen. Dit jaar is Raphaël extra gemotiveerd want zijn mama gaat voor het eerst als extra begeleidster mee. “Er komt ook steeds een delegatie van Huis in de Stad afgezakt, dus aan supporters geen gebrek”, zegt Tine. “En we supporteren ook steeds voor mekaar”, zegt Danny, die zal deelnemen aan de 100 meter sprint en het kogelstoten.

Een keer per week komt het viertal samen met nog enkele bewoners van Huis in de Stad trainen in sportcentrum Grand Slam. “Hier loopt momenteel de actie ‘Let’s Move For A Better World Challenge’”, vertelt Tine. Deze moves worden behaald door te bewegen. Vanaf 1 miljoen moves kan Grand Slam prijzen winnen tussen de 250 en de 10.000 euro voor het goed doel en dat is Huis in de Stad. “Het zou wel fantastisch zijn mochten we in onze voorziening enkele fitnesstoestellen kunnen plaatsen, zodat onze gasten altijd de kans krijgen om te sporten.”