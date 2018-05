AtelierX te bewonderen op Architectuurbiënnale in Venetië 24 mei 2018

02u32 0 Tienen Van 26 mei tot 25 november vindt de 16de editie van de Architectuurbiënnale in Venetië plaats'. Drie Tiense creatievelingen werden door de European Cultural Centre gevraagd om werk van hen tentoon te stellen.

Samen met architectuurfotograaf Steven Massart en architect Peter Van Impe richtte kunstenares An Roovers het collectief AtelierX op. Het trio werkte de voorbije maanden in het voormalige College aan een maquette die de stad verbeeldt en waarvan elk bouwblok uit Tiense kleigrond bestaat. Het resultaat, met als titel 'Bringing Earth to a Sinking Island', is vanaf dit weekend te bewonderen op de Architectuurbiënnale in Venetië. Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is alvast enthousiast. "Met dit project stuurt Tienen niet alleen grondstoffen naar Venetië. Het is een metafoor voor verleden èn toekomst van onze stad. De klei staat voor de nooit stilgevallen ontwikkeling en lange geschiedenis van onze stad, maar vooral ook voor de vernieuwende manier waarop lokale kunstenaars ermee omgaan en het tot een instrument maken voor stadsontwikkeling."





"'Bringing Earth to a Sinking Island' heeft veel meer ambities dan alleen de deelname aan de Architectuurbiënnale", zeggen An, Peter en Steven. "Het wil een aanzet zijn tot samen nadenken en werken aan een stad, maar ook het debat losweken over hoe we in de toekomst een stad op een andere manier dichter bij de bevolking kunnen brengen." (VDT)