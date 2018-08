Atelier X ontwerpt unieke toog 02 augustus 2018

02u39 0 Tienen Atelier X, oftewel architectuurfotograaf Steven Massart, architect Peter Van Impe en kunstenares An Roovers, had een unieke toog voor Suikerrock ontworpen. Die stond drie dagen lang te blinken in de VIP-tent.

"Het gaat om een 100 procent recycleerbare toog, die we met grond uit Tienen hebben opgebouwd", zegt het trio. "Het idee komt vanuit onze algemene visie om samen met elke bewoner en gebruiker van de stad na te denken over de socio-ecologische stad en hoe kunnen we dat beter doen aan een toog op het gezelligste stadsfestival van België?" De makers doen graag een oproep om de toog na Suikerrock elders opnieuw op te bouwen. "We zoeken naar een plaats zoals deze om opnieuw het gesprek te voeren met iedereen, die bekommerd is over de toekomst van onze stad." (VDT)