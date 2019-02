Artsen Regionaal Ziekenhuis Tienen en Leuven volgen samen managementopleiding vdt

25 februari 2019

Zevenentwintig artsen van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en Heilig Hart Leuven ontvingen hun certificaat voor de Masterclass Ziekenhuismanagement aan de Vlerick Business School. Deze gezamenlijke opleiding past binnen het HR-beleid voor artsen waarvoor beide ziekenhuizen van het netwerk Oost Vlaams-Brabant nauwer gaan samenwerken.

“Met de Vlerick-opleiding willen we de bedrijfskundige kennis en managementvaardigheden van onze artsen en medische diensthoofden aanscherpen”, zegt Hans Struyven, algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen. “Ze krijgen handvaten aangereikt om mee hun stempel te drukken op de performantie van ons ziekenhuis. We zijn ervan overtuigd dat hun bijdrage aan het professioneel beheer van ziekenhuisdiensten tot betere en efficiëntere patiëntenzorg leidt. Dat we dit samen met RZ Heilig Hart Leuven doen, heeft als bijkomend voordeel dat er bruggen gebouwd worden tussen diensten over de ziekenhuismuren heen.”