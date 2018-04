Arte Amanti 05 april 2018

'Vissenaken ons dorp leeft vzw' bestaat in 2018 tien jaar. Naast de traditionele dorpsfeesten op 1 en 2 september organiseert de vzw op zaterdag 7 april om 20 uur een uniek concert in de Sint-Pieterskerk van Vissenaken, met Arte Amanti. Arte Amanti werd in 2009 opgericht door violiste Reinilde Leyers. Twee internationale befaamde artiesten treden op, op cello en piano. Ze worden vooraf gegaan door lokaal talent Steven Kleeven op piano. Toegang 12 euro, receptie achteraf inbegrepen. Reservatie: 0496/ 54. 81. 72 of via wim.berge@skynet.be. (HCH)