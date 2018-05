ART-X pakt uit met 20ste groepstentoonstelling 04 mei 2018

02u56 0

ART-X organiseerde voor de 20ste maal een groepstentoonstelling in het Vrijetijdscentrum van de Kruisboog. Ditmaal waren er 21 deelnemende kunstenaars.





"Het thema van de week van de amateurkunsten was 'buiten', en daarom dachten we eerst echt een tentoonstelling in open lucht te houden", zegt voorzitster Nicole Verheyden. "We hebben het niet gedaan omdat het te delicaat is voor de kunstwerken met ons Belgisch weer. Maar onze kunstenaars, steeds op zoek naar gezamenlijke interesses, zijn toch duidelijk met hun kunst naar buitengekomen."





(HCH)