ART-leerlingen stellen tentoon op expo ‘Het boek onderhuids’ Christian Hennuy

20 februari 2019

Van donderdag 28 februari tot zondag 31 maart loopt de tentoonstelling ‘Het boek onderhuids’. De leerlingen beeldende en audiovisuele kunst van de Academie Regio Tienen stellen hun werken tentoon op diverse locaties in het VTC. De aftrap van de expo wordt gegeven op donderdag 28 februari om 18 uur met een vernissageparcours doorheen de leslokalen van ART in het Vrijetijdscentrum (VTC), aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Atelier Rodin op de derde verdieping, wordt omgetoverd tot een gezellige leesruimte: ‘Barboek’. Bezoekers kunnen er filosoferen met een kopje koffie of thee en maken er de productie van een gedichtenbundel live mee. Om 20 uur brengen de leerlingen verteltheater twee voorstellingen. Daarnaast zijn er ook workshops. In het atelier non-toxische grafiek (Dürer) in de kelder van het VTC, kan men een pocket schetsboek met illustraties in blinddruk maken en worden er animatiefilms vertoond. In het klaslokaal Warhol op de tweede verdieping, staan de bezoekers oog in oog met handpoppen die n.a.v. het Boze Wolffestival gemaakt werden. Er zijn ook open ateliers keramiek, cross-over, projectatelier, modeltekenen, schilderkunst en tekenkunst. De expo ‘Het boek onderhuids’ kan met gids bezocht worden. Wie er tijdens de vernissage niet bij kan zijn, kan de tentoonstelling op een later tijdstip bezoeken in de exporuimte en de inkomhal van het Vrijetijdscentrum. Daarnaast gingen de leerlingen eerste, tweede en derde graad met het jaarthema ‘Vriendschap’ van de Jeugdboekenmaand aan de slag. De resultaten zijn te bekijken in de bibliotheken van Tienen en Boutersem. Toegang gratis op het vernissageparcours.