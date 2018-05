ART dansteam brengt 'De Magische Notenboom' 24 mei 2018

Het ART dansteam bestaande uit An Six, Lieve Cuisinier, Marijke Blancquaert, Sarah Otzer en Wanda Nieuwdorp, laat zich dit jaar inspireren door de muziek uit 'De Notenkraker' van P.I. Tsjaikovski.





Het dansteam brengt vijf uitvoeringen van 'De Magische Notenboom' in de theaterzaal van CC De Kruisboog, op vrijdag 25 mei om 20 uur, op zaterdag 26 mei om 14.30 uur en 19 uur, en op zondag 27 mei om 14.30 uur en 19 uur.





Toegang: 5 euro. (HCH)