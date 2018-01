Arbeiders SESVanderHave wachten nog steeds op eindejaarspremie 02u27 0 Tienen Ruim honderd arbeiders van SES VanderHave, ontwikkelaar en producent van suikerbietzaden, wachten nog op hun eindejaarspremie van het Waarborg en Sociaal Fonds van de Landbouw. Normaal moest die in de loop van december al uitbetaald zijn, maar vandaag is dat nog steeds niet het geval.

Het gaat niet alleen om 103 arbeiders van SESVanderHave, wel om in totaal zo'n 4.000 mensen uit land-en tuinbouwbedrijven in ons land. "We willen hier niet met een beschuldigende vinger wijzen naar iemand, en zeker niet naar ons bedrijf, dat er alles aan doet om ons te helpen, maar we willen toch graag dat er snel een uitbetaling komt", zeggen enkele arbeiders. "Tenslotte gaat het hier om een bedrag tussen de 1.200 en 1.600 euro. Dit komt steeds goed van pas in een dure eindejaarsperiode. Helaas is het intussen al half januari en hebben wij nog steeds premie gezien."





Wie is verantwoordelijk?

"Wij zitten ook heel verveeld met de situatie", klinkt het op de personeelsdienst van SESVanderHave. Wie precies verantwoordelijk is voor de vertraging in uitbetaling, is niet duidelijk. "Normaal krijgen onze arbeiders midden december een brief van het Fonds met een terug te sturen invulstrookje. Eens het Fonds dit strookje terug ontvangt, kunnen zij overgaan tot betaling. Slechts drie van de 103 arbeiders heeft al zo'n brief ontvangen blijkbaar", klinkt het bij de personeelsdienst. "Het Fonds stelt dat de brieven wel degelijk bij bpost zijn afgeleverd. Wat er ook van zij, het is jammer dat er nog geen oplossing is om de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen." (VDT)