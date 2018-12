Après Ski Party Christian Hennuy

19 december 2018

In het teken van de Wintermagie is er op zaterdag 22 december van 18 uur tot 1 uur ’s nachts op de Kalkmarkt een ‘Après Ski Party’. DJ Wouter aus Tirol brengt de ambiance erin. Ideaal om goedgemutst de kerstvakantie in te zetten. Ook DJ JØDEL aka Jømel is present op het grote podium van de stad Tienen. De toegang is gratis.