Apart, maar samen Duivels zien winnen 19 juni 2018

02u41 0 Tienen Op maar liefst drie plaatsen kon je in het centrum van Tienen terecht om op groot scherm de Duivels naar hun eerste overwinning te roepen. Dat zorgde voor een mooie spreiding van het volk tussen de Veemarkt, de site van het Oude College en de Spiegelstraat, maar een echte groepssfeer was er niet te vinden.

Allemaal samen de Rode Duivels naar de volgende ronde roepen. Het kan. In Zoutleeuw wordt er geen groot scherm op de Markt geplaatst, maar werkt de lokale horeca wel samen om er een echt voetbalfeest van te maken. In Tienen lijkt dat niet te lukken. Nochtans werden kosten noch moeite gespaard. Op de Veemarkt werden de 32 vlaggen van alle deelnemende landen opgehangen. Heel wat volk kwam afgezakt naar deze gezellige locatie om de Duivels in actie te zien.





Net als in de Spiegelstraat, de voetbalstraat van Tienen. Hier begon de voetbalgekte echt. Opera Bar, Café Bij Pieter en The Room pakken al voor de derde keer uit met een vlaggendecoratie, voetballen en een grasgroene loper om er samen met de lokale handelaars een echt voetbalfeest van te maken tijdens het WK. In de Collegesite werd er eveneens een groot scherm geplaatst, maar de echte WK-gekte bleef er uit.





Tafelvoetbal

In Molenbeek-Wersbeek werd ook intens meegeleefd met de Rode Duivels. De bezoekers van de CADO, de dagopvang voor ouderen, hadden heel het huis versierd in de Belgische driekleur en speelden een partijtje tafelvoetbal. Op het menu stonden Belgische kost en duivelse cupcakes. Ook de CADO's van Kortenaken en Hoegaarden hadden zich verkleed voor de match tegen Panama. (VDT/VDWT)