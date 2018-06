Annemie Minten sluit aan bij Tienen Vooruit! 26 juni 2018

Annemie Minten heeft de overstap gemaakt naar de nieuwe politieke beweging Tienen Vooruit! Dat bleek uit een foto op sociale media, waar ze samen met de 'straffe madammen' van Tienen Vooruit! poseerde. Annemie verliet partij N-VA om samen met Danny Puyneers een stadspartij Tienen Plus op te richten. Daar stapte ze in augustus vorig jaar uit, samen met Marie-Claire Loozen, om de Burgerbeweging op te starten. Maar die Burgerbeweging lijkt een stille dood te zijn gestorven. Met de verkiezingen in het vooruitzicht moest Minten dus op zoek naar een nieuwe partij en die werd nu dus gevonden in Tienen Vooruit! Wat de plannen van Marie-Claire Loozen zijn, is nog niet bekend. (VDT)