Annelies Vanelven mag zich Starter van het Jaar noemen Vanessa Dekeyzer

08 januari 2019

16u19 0 Tienen Annelies Vanelven (33) is uitgeroepen tot Tiense Starter van het Jaar door Unizo Tienen-Hoegaarden-Boutersem. Annelies nam op 1 mei vorig jaar dagbladhandel Cluts aan de Minderbroederstraat over en kon zo voorkomen dat een ‘begrip’ in het Tiense verloren ging. “Het gaat me goed af”, zegt de goedlachse Annelies. “De laatste acht maanden heb ik me heel welkom gevoeld door mijn collega-handelaars. Deze erkenning is een kers op de taart.”

Het werd een spannende strijd tussen de kandidaat-finalisten voor de Tiense Starter van het Jaar. Naast Annelies Vanelven waren ook Hotel Kronacker, Phixum en Break Out Escape Room in de running voor deze gegeerde titel, die eerder al werd binnengehaald door negen andere succesvolle ondernemingen in de regio Tienen, Hoegaarden, Boutersem. De laureaat mag rekenen op een cheque van 250 euro en een jaar gratis Unizo-lidmaatschap. De uiteindelijk beslissing valt enerzijds bij een onafhankelijke jury van ondernemers en anderzijds bij het publiek, dat tot maandagavond zijn stem kon uitbrengen op zijn favoriet.

Annelies Vanelven trok dus aan het langste eind. En daar is ze erg tevreden mee. “Uiteraard ben ik heel blij met deze erkenning en ik ben ook nog steeds erg tevreden met mijn beslissing om de dagbladhandel over te nemen. Zelfstandige zijn is super en het ligt me helemaal. Al vraagt de job ook wel heel wat inspanningen. Een dagbladhandelaar moet, zeker tegenwoordig, veelzijdig zijn in zijn aanbod en zich richten op specifieke vragen en wensen van klanten. Dat extraatje bieden, maakt dat de klant tot bij jou komt!”

Annelies wil als dagbladhandelaar een dagelijks ontmoetingspunt in het centrum van de stad zijn. “Ik fungeer daarbij als aanspreekpunt voor zowat alles wat reilt en zeilt in de stad en de regio. Daarnaast is er in de winkel altijd plaats voor een affiche van het verenigingsleven in Tienen. Zo probeer ik als handelaar mijn steentje bij te dragen aan ‘beweging’ in de stad en de regio.”

“Mijn genot als handelaar haal ik uit klanten, die hun boodschappen in de stad komen doen bij hun favoriete adresjes, en ervoor kiezen om bij mij hun dagelijkse of wekelijkse lectuur te komen halen, samen met een korte babbel”, gaat Annelies verder. “Uiteraard wil ik als handelaar aan het einde van de dag een mooi centje in het laatje hebben en succesvol zijn. Dit is in een stad als Tienen, volgens mij, ondanks al het negativisme, nog steeds haalbaar door op de gewone winkeluren toegankelijk te zijn, een natuurlijke interesse in de buurt te hebben en hiervoor actief inzet te tonen. En last but not least: behandel je klant elke dag als een echte VIP, want dat zijn ze.”