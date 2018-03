Anne Gies over Miep Gies en Anne Frank 16 maart 2018

In het kader van de grote tentoonstelling 'Anne Frank - Laat me mezelf zijn' ontving Lions Club Tienen niemand minder dan Anne Gies.





Miep Gies was de steun en toeverlaat van alle onderduikers in het Achterhuis en zette voor hen dagelijks haar leven op het spel. Ze heeft ervoor gezorgd dat het dagboek van Anne Frank bewaard bleef. Journaliste Anne Gies, een Vlaamse Gies, die Miep vrij goed gekend heeft, vertelde in de Kruisboog over Miep.





Anne ging op de foto samen met voorzitter Paul Govaers, en Eric Betrains, Albert Husniaux en Herman Ulens, allen van Lions Club.





(HCH)