Anjelierenlaan zit met vervelend 'drollenprobleem' 17 februari 2018

02u27 0 Tienen De bewoners van de Anjelierenlaan zijn de veelvuldige hondendrollen voor hun woningen beu. "Elke dag liggen er in de grasstroken in de wijk zeker een vijftal exemplaren", stelt bewoonster Laurette vast. "Ik raap die dan op, maar dat heeft weinig zin, want er komen telkens nieuwe in de plaats."

Laurette lichtte de stad in over het probleem. "Het is zover gekomen dat de technische diensten hier geen gras meer willen komen afrijden, omdat de stront dan in hun gezicht vliegt. Wij nemen deze taak dan ook op ons, maar ook wij blijven niet gespaard van de opvliegende viezigheid."





"Dergelijke percelen worden wel degelijk om de drie weken gemaaid", reageert Michel Tuteleers, diensthoofd technische dienst. "Mevrouw verwacht dat dit wekelijks gebeurt, maar daar hebben we de capaciteit niet voor. Bijgevolg maait die dame zelf het gras. De technische dienst voert het opgevangen gras op regelmatige tijdstippen af."





Laurette vraagt de stad om bijkomende maatregelen, zoals het plaatsen van sensibiliserende borden. "De mensen moeten eens beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun dieren en hetgeen ze achterlaten. Er staan zware boetes op het niet opruimen van hondenpoep. Misschien kunnen de stadswachten of de wijkagenten eens komen patrouilleren?





Het plaatsen van borden heeft volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) weinig zin.





"Wij kunnen als stad mensen aanmanen om hondenpoep op te ruimen, maar uiteindelijk is het de eigenaar van de hond zelf natuurlijk, die zijn verantwoordelijkheid moet nemen." (VDT)