Andrea Schön en Mike Grondy brengen hun tweede kerst-cd uit

14 december 2018

Met hun nieuwe cd brengen Andrea Schön en Mike Grondy hun tweede kerstalbum uit. Twaalf internationale Kersthits staan op ‘Magic Christmas’, dat tijdens hun recente kerstconcert werd voorgesteld in Tienen.

Andrea en Mike kunnen de laatste tijd rekenen op een sterk groeiend aantal fans die er ook aanwezig waren en er konden genieten van een schitterende show, waarbij ook Zangeres Nadine en de magische Wally Rocking optraden. Ondertussen kijken Andrea en Mike al volop uit naar 2019, waar er ondertussen al heel wat optredens geboekt staan en zij al heel wat verrassingen in petto hebben. ‘Magic Christmas’ is verkrijgbaar op fysieke cd en als download of streaming bij alle belangrijke internet portals.