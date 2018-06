Anderstalige leerlingen tonen wie ze zijn in toneelstuk 07 juni 2018

02u44 0

Ze zijn met 29, volgen allemaal les aan het PISO en hebben minder dan een jaar Nederlands gevolgd. Nu bereiden de OKAN-leerlingen een toneelstuk voor, waarin ze zich vragen stellen over hun identiteit en over de dingen die ze missen.





"Toneel spelen is niet alleen een uitlaatklep voor hen, het is ook grensverleggend", zegt Sharona Ruell, leerkracht OKAN bij PISO. "We geven Nederlands, godsdienst, sport en wiskunde, maar tijdens de lessen Nederlands komt er ook geschiedenis en aardrijkskunde bij, want na één jaar moeten die leerlingen naar het gewone onderwijs kunnen." De leerlingen komen van over de hele wereld: van Thaïland tot Somalië, Tanzania, Venezuela, Syrië, Irak tot de Dominicaanse Republiek.





"Voor ons OKAN.5-toneel doen we een beroep op regisseur Stefan Perceval en zijn Gezelschap 'Het Gevolg'. Dit jaar kozen we geen thema maar draait het stuk rond vragen: Wie ben je? Vanwaar kom je? Wat zijn je dromen? Wat mis je? Wat zou je doen als je een bekende persoon was? Vooral Angela Jolie, Leonardo di Caprio en Mister Bean werden gekozen."





Op 8 juni in de namiddag is er een voorstelling voor andere OKAN-scholen in CC De Kruisboog, om 20 uur volgt de voorstelling het grote publiek. Achteraf volgt nog een receptie voor deze vijfde editie van het toneelproject. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en aan de kassa 8 euro.





(HCH)