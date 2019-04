Anders leren tijdens Buitenlesdag in het Vianderdomein vdt

17 april 2019

12u46 7 Tienen Op donderdag 25 april neemt jeugddienst Tienen samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw deel aan de derde editie van de ‘Buitenlesdag’. Tijdens deze dag laat Milieuzorg Op School (MOS) de scholen kennismaken met lesgeven in openlucht.

Buiten leren, buiten spelen en buiten bewegen zijn leuk en hebben een positief effect op het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. Lichamelijke opvoeding, knutselen of leren over de natuur, maar ook taal- en rekenlessen zijn buiten vaak leuker dan binnen.

In 2016 werden de nieuwe speeltuin en buitenklas op het Vianderdomein in gebruik genomen. Om dit unieke project weer in de kijker te plaatsen, zet de jeugddienst, samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, een ‘Buitenlesdag’ op poten voor alle leerlingen van het vierde leerjaar van de centrumbasisscholen. Leerkrachten en leerlingen ontdekken die dag in het Vianderdomein tijdens een sessie van twee uur alle facetten van de buitenklas en het bijhorende educatieve materiaal dat men kan ontlenen bij de jeugddienst. De leerlingen kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod met onderwerpen als bijen, lentebloeiers of bodemhelden. Natuurlijk is er ook tijd om te ravotten en te genieten van de frisse lucht.