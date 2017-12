Amper restaurants open op oudejaarsnacht WIE 2017 FEESTEND WIL AFSLUITEN KAN BEST OP ZOEK NAAR ALTERNATIEF VANESSA DEKEYZER

02u35 0 Bollen Filip Dewijnants van restaurant Fidalgo is wel open, maar al sinds november volgeboekt op oudejaarsnacht. Tienen Wie op oudejaarsavond op restaurant wil gaan in Tienen, moet al goed zoeken om er nog eentje te vinden. Steeds meer zaken sluiten die avond wegens te weinig personeel en minder boekingen. Maar degene die de deuren wél openen, zijn al geruime tijd volzet.

"We zijn altijd gesloten op oudejaarsavond", zegt Koen Quintens van de Gambrinus. Ook 't Wit Paard, Brasserie Tiens en De Refugie houden de deuren gesloten. "De kosten voor het personeel zijn te hoog, de koopwaren zijn duur en dan heb je nog de witte kassa", zegt Katrien Vanistendael van De Refugie. "Mensen zijn ook op zoek naar iets speciaals die avond, maar wanneer je muzikanten moet betalen, steek je er nog aan toe." Ook Melchior blijft gesloten bij de overgang naar 2018. "Ik vind het belangrijk dat het personeel bij Kerst en Nieuwjaar thuis is, vandaar dat 23 december onze laatste werkdag van dit jaar was. Op 4 januari gaan we weer open", zegt Gilles Melchior.





Bart De Bondt doet zijn restaurant wel open op oudjaar, maar niet tot middernacht. "We hebben sinds enkele jaren een afspraak met het naastliggend café Patria. De gasten komen eerst hier aperitieven en dineren voor een vaste prijs en daarna worden ze verwacht in het café dat volledig in een feestkleedje gestopt wordt. Op oudjaar moet je de klanten kunnen laten feesten en dansen en daar hebben we in het restaurant zelf geen plaats voor, vandaar deze samenwerking."





"Wij zijn volgeboekt"

In restaurant Fidalgo wordt er wel afgeteld naar het nieuwe jaar en dat is al 23 jaar het geval. "Wij zijn telkens ruim op voorhand volgeboekt en moeten helaas ook mensen weigeren", zeggen zaakvoerders Filip Dewijnants en Christel Steenwegen.





"Op de ouders na hebben we geen familie en onze zoon zit in zijn blok, dus waarom zouden we onze klanten niet in de watten leggen. De zoektocht naar personeel is wel niet altijd makkelijk, maar dan steken we zelf maar een tandje bij." Ristorante Villa Torre is ook al volzet sinds half november. "Zo doen we dat al jarenlang", zeggen Mimmo Di Reda en Sabrina Pijpops.





"Vijfentwintig procent van het cliënteel dat hier gelukkig en voldaan buiten gaat, reserveert al meteen voor het volgende jaar. De afhalingen zijn wel wat minder dan anders, maar dat vinden we eigenlijk niet erg, want zo kunnen we ons meer focussen op onze klanten in het restaurant."