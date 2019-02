Alternatieven voor een strak gazon Christian Hennuy

15 februari 2019

De provincie Vlaams-Brabant lanceert de campagne ‘Meer dan sprietjes. Variaties op jouw gazon’. Hiermee biedt ze haar inwoners via gratis infosessies en een brochure alternatieven om hun tuin anders in te richten dan enkel met gazon. Op 26 maart wordt hierover een infoavond ingericht in CC de Kruisboog in Tienen.

“Wel 86% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin en 8% van onze grondoppervlakte is tuin. Met onze tuinen kunnen we samen het verschil maken tussen een groene en een grijze provincie”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. “Zelfs met enkele kleine ingrepen kunnen we onze tuinen al een heus paradijs maken voor natuur en dieren”. Veel Vlaams-Brabanders kiezen voor een nogal grote oppervlakte strak, saai groen gazon in hun tuin. Maar zo’n grastapijt vraagt ook veel werk, pesticiden en meststoffen en zorgt voor veel groenafval. Een tuin kan echter ook een paradijs zijn van kleur en vorm. Variaties op de grasmat brengen ook meer leven, en vergroten dus de biodiversiteit. De provincie Vlaams-Brabant wil haar inwoners de alternatieven voor een grasmat, zoals een bollengrasland, een bloemenweide, een struikengordel of zonneborder, leren ontdekken. De infosessies vinden plaats op 21 februari in Grimbergen, op 14 maart in Leuven, op 19 maart in Tremelo, op 21 maart in Herne, en als afsluiter in onze regio op dinsdag 26 maart van 19.30 uur tot 22 uur in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Er komt ook een nieuwe tuinfolder uit: ‘Meer kleur met minder gras. Haal meer uit je gazon’. Info: http://www.vlaamsbrabant.be/levedetuin