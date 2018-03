Alternatieve standplaats voor de dinsdagmarkt tijdens werken op de Markt 02 maart 2018

02u59 0 Tienen Begin maart gaan de voorbereidende nutswerken van start voor de heraanleg van de Grote Markt. Dit betekent dat de dinsdagmarkt van 13 maart tot en met 10 april verhuist naar een alternatieve standplaats. De vrijdagmarkt zal plaatsvinden in de Nieuwstraat en op de Hennemarkt.

Vanaf maandag 12 maart start Eandis met de voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt. Deze werken zullen, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, tot en met vrijdag 13 april duren. De dinsdagmarkt verhuist tijdens deze periode naar de Nieuwstraat, de helft van de Hennemarkt, waar verkeer mogelijk blijft, de Spiegelstraat, de Peperstraat, de Minderbroedersstraat, het Torsinplein, de Meendijkstraat, vanaf de Minderbroedersstraat tot aan de afsluiting van de weg en het Sint-Jorisplein, voor het woonblok, op de voetgangersweg langs het Vrijetijdscentrum, op de eerste rij parkeerplaatsen tegen het Vrijetijdscentrum aan en op het betalend gedeelte van de parking. De rijrichting in de Grote Bergstraat wordt op dinsdagvoormiddag niet meer omgekeerd. Dit betekent dat de parking op de Veemarkt bereikbaar is via de Bostsestraat, Grote Bergstraat en Beauduinstraat. Bij het verlaten van deze parking kan men via de Hennemarkt het centrum uitrijden. De parking op de Grote Markt blijft beschikbaar tijdens de werken."





"Dit marktparcours kwam er in nauw overleg met de marktkramers zelf", vertelt schepen van Markten Gijsbrecht Huts (N-VA). "De marktcommissie en marktbond opteerden ervoor om de marktkramen niet per sector, maar gemengd te plaatsen. Het is de bedoeling om dit parcours ook nadien te hanteren wanneer de markt voor evenementen of tijdens de heraanleg van de Grote Markt verplaatst moet worden." (VDT)