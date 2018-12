Alpha Hotel breidt uit met eerste aparthotel voor Tienen Vanessa Dekeyzer

07 december 2018

12u16 0 Tienen Tienen mag in 2019 de opening van de eerste vier aparthotels verwachten. Die komen achter het Alpha Hotel bovenaan de Leuvensestraat. Uitbaatster Carole Moers investeert in dit project extra in toegankelijkheid en familievriendelijkheid en wordt daarvoor beloond met subsidies van de Vlaamse overheid.

Al veertig jaar is het Alpha Hotel een vaste waarde in het Tiense. De laatste jaren werd er heel wat geïnvesteerd om het hotel te moderniseren en dat rendeert, merkt Carole. “Heel wat bedrijven, die we wat verloren waren, vinden hun weg weer naar ons hotel, zodat we tijdens de week vaak een volledige bezetting van onze 17 kamers hebben. En ook tijdens de weekends merken we een groeiend aantal boekingen, zeker in de zomer. Zo zijn er heel wat fietsgroepen die nu al voor volgende zomer geboekt hebben.”

Onlangs opende een tweede hotel in het Tiense, Hotel Kronacker. “We merken daar niet veel van wat betreft onze invulling van de kamers”, aldus Carole. “Na 40 jaar hebben we uiteraard onze vast cliënteel opgebouwd. Maar persoonlijk denk ik nu wel dat Tienen over voldoende hotelkamers beschikt. Wat hier wel nog ontbreekt zijn aparthotels.”

Dat zijn kleine appartementen van gemiddeld 50 vierkante meter, waarin minstens vier personen kunnen slapen en waar gekookt kan worden. “Voor wie langer in onze stad wil blijven, is dit een goedkopere oplossing dan het huren van een hotelkamer voor verschillende dagen. En daar is toch wel vraag naar. Sommige gasten verblijven hier de hele week en gaan enkel in het weekend naar huis. Zij willen misschien ook graag eens hun eigen potje koken in plaats van elke avond op restaurant te gaan.”

Achter het hotel komt, na afbraak van het bouwvallige pand, een volledige nieuwbouw met op het gelijkvloers twee aparthotels, waarvan eentje volledig toegankelijk wordt gemaakt. “Vandaag is zo’n verblijf in onze regio nog niet voorhanden, dus dit kan zeker een meerwaarde betekenen”, zegt Carole. “Ook familievriendelijkheid dragen we hoog in het vaandel. Zo kunnen de twee appartementen op de verdieping naar mekaar opengesteld worden, zodat je één grote woonst bekomt, ideaal voor families en groepen.”

De investering bedraagt 500.000 euro. Daarvan kan Carole 42.000 euro subsidies recuperen. “Daar ben ik superblij mee”, zegt ze. “We hopen begin september volgend jaar de aparthotels te kunnen openen.”