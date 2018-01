Allemaal vriendjes door te lezen 02u27 0 Foto Christian Hennuy

Het Davidsfonds Tienen organiseert samen met de bibliotheek voorleesuurtjes voor kinderen die beginnen te lezen of nog net niet kunnen lezen.





Theo Meyvis, voorzitter van het Davidsfonds: "We doen voorleesuurtjes rond het thema 'Allemaal Vriendjes', tijdens deze winter. Er is wel steeds een ander thema, zoals nu 'Verliefd'. De volgende keer wordt het 'Vogelverschrikker'. Het blijft niet bij lezen alleen, want er wordt ook geknutseld, nu een bloem met allemaal hartjes". De volgende voorleessessie vindt plaats op wensdag 14 februari van 14.30 uur tot 16 uur in de stadsbibliotheek aan de Grote Markt. Info: 016/80.56.70





(HCH)