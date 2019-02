Alicia blaast 100 kaarsjes uit Christian Hennuy

18 februari 2019

In rusthuis ‘De Gouden Jaren’ in de Danebroekstraat in Tienen werd de 100-jarige Alicia Bache gevierd. Heel het rusthuis vierde mee met een receptie, een dessertenbuffet en een ballonclown. Geen optreden want Alicia houdt niet van harde muziek. Burgemeester Katrien Partyka en schepen Gijsbrecht Huts kwamen ter plaatse om de 100-jarige te vieren. Alicia werd 100 jaar geleden geboren in de Panne. Ze woont nu sinds augustus 2016 in de Gouden Jaren. Veel weet Alicia niet meer over haar leven, wel dat ze in Bergen en in Charleroi heeft gewoond, dat ze gehuwd geweest is, maar kinderloos bleef.