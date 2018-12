Algemeen directeur Patricia Willems gaat van start “Gemeenteraden zullen voortaan live te volgen zijn” Vanessa Dekeyzer

10 december 2018

16u29 2 Tienen Patricia Willems (43) is maandag gestart als algemeen directeur van de stad en het OCMW van Tienen. Meer dan vier jaar zat de suikerstad zonder hoofd van de administratie, maar daar komt nu dus verandering in. En Patricia wil meteen de weg van de digitalisering inslaan. Zo zullen de gemeenteraden vanaf eind januari live uitgezonden worden op de website van de stad.

“Nadat de vorige stadssecretaris met pensioen ging in 2015, na een periode van ziekteverlof, bleef die post tot nu leeg”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ingrid Goyens werd aangesteld als waarnemend directeur in afwachting van de aanstelling van een nieuwe stadssecretaris. De eerste poging tot die aanstelling, liep verkeerd af. Daarna werd een tweede procedure opgestart en die heeft wel een valabele kandidaat opgeleverd: Patricia Willems.”

Patricia woont in Lubbeek en is van opleiding ingenieur-architect met een specialisatie in stedenbouw en ruimtelijke ordening. De voorbije achttien jaar was ze aan de slag bij de provincie Vlaams-Brabant. “Ik heb daar altijd graag gewerkt, maar toen ik de uitdagend geformuleerde vacature van de stad Tienen voor algemeen directeur las, begon het te kriebelen. Ik besloot dan ook te solliciteren en met succes!”

Patricia beoogt een goede samenwerking tussen de administratie en het beleid en een dienstverlening die toekomstgericht is. “Een stad als Tienen heeft veel potentieel. Maar er staan ons ook uitdagingen te wachten zoals bijvoorbeeld de verdere digitalisering. Door hier vanuit het beleid en de administratie samen aan te werken, kunnen we heel wat stappen vooruit zetten. Dat is ook wat me aantrekt in mijn nieuwe functie”, aldus Patricia.

Een van de eerste dossiers die de algemeen directeur zal opvolgen, is de implementatie van e-notulen. Met deze applicatie wordt het proces voor het opmaken van de agenda en de notulen van het schepencollege, de gemeenteraad en de organen van het OCMW voor een stuk geautomatiseerd. De raadsleden krijgen een iPad ter beschikking en zullen hun documenten voortaan digitaal raadplegen. Nieuw is ook dat de gemeenteraad live uitgezonden zal worden op de website van de stad Tienen. De videofragmenten worden in een archief bewaard en kunnen nadien per agendapunt opgevraagd worden.

De nieuwe gemeenteraad wordt op maandag 7 januari geïnstalleerd. Die verloopt nog op de oude manier. Maar eind januari volgt de eerste gewone gemeenteraad en die zal wel live gevolgd kunnen worden.