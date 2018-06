Alexianen Zorggroep start met mindermobielencentrale 15 juni 2018

De Alexianen Zorggroep Tienen start samen met Zilver aan Zet, Cera en Lucas een vervoersdienst op voor mensen met een beperkte mobiliteit uit Goetsenhoven. In een eerste fase start deze op in LDC Huize Nazareth, omdat de nood aan vervoer in Goetsenhoven, gezien de landelijke omgeving, als hoog wordt ervaren. "We willen vooral mensen uit hun sociaal isolement halen", klinkt het.





Een mindermobielencentrale biedt verplaatsingsmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Na inschrijving bij de centrale, kan het vervoer worden aangevraagd. "Chauffeurs brengen de mensen naar de gewenste bestemming, of het nu gaat om een familiebezoek, boodschappen of een andere gelegenheid", zegt Muriel Tilmant, stafmedewerker communicatie van de Alexianen Zorggroep Tienen."





Wie gebruik wil maken van de mindermobielencentrale, moet zich eerst aanmelden in LDC Huize Nazareth. De aansluiting kost 10 euro per jaar. Eenmaal geregistreerd, kan een rit 48 uur op voorhand aangevraagd worden. De Alexianen Zorggroep wil het project in een latere fase ook uitbreiden naar Tienen, maar dan moeten er ook voldoende vrijwillige chauffeurs gevonden worden. "Elke vrijwilliger wordt professioneel begeleid, krijgt een onkostenvergoeding en een verzekeringspakket. Zowel vrijwilligers met als zonder eigen wagen, zijn welkom." Je kan hiervoor contact opnemen met de centrumleiding van LDC Huize Nazareth via mobieltienen@fracarita.org of 016/80.29.32. (VDT)