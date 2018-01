Aldi verhuist naar Leuvenselaan 23 januari 2018

Tienen Warenhuis Aldi verlaat haar site op de Diestsesteenweg en verhuist naar pand 497 in de Leuvenselaan, waar vroeger Home Market in onder gebracht was.

"Dit pand is een stuk groter dan onze huidige winkel aan de Diestsesteenweg", zegt Christophe Duchateau, manager immobiliën en expansie bij Aldi. "Door ons groeiend assortiment en om de klanten een nog comfortabeler winkelervaring te bieden, hebben wij nood aan grotere winkels. Op de locatie aan de Diestesesteenweg, konden wij niet uitbreiden, vandaar de geplande verhuis naar de Leuvenselaan 497."





De verhuis is gepland rond de zomer van dit jaar. "Samen met de eigenaar van het pand investeren wij een aanzienlijk bedrag in de site op de Leuvenselaan, waar ook een beenhouwerij gevestigd zal zijn", kondigt Christophe aan. "De toekomstige bestemming van onze huidige winkel aan de Diestsesteenweg is nog niet bekend."





In december werd ook de tweede vestiging van Aldi in Tienen, aan de Slachthuisstraat, uitgebreid en vernieuwd. De winkel heropende op 13 december met veel succes. "Deze winkel blijft uiteraard ook open, zodat er ook na de zomer nog twee Aldi-winkels in Tienen zullen zijn." Schepen Jos Mombaers (Tienen Vooruit!) is tevreden over de verhuis.





"De herlokalisatie van Aldi naar de nieuwe locatie kan bijdragen tot een verminderde verkeersdrukte op de Diestsesteenweg en de Kabbeeksepoort. Dat is zeker wenselijk gezien de gekende mobiliteitsproblemen in deze omgeving." (VDT)