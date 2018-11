Alarm verraadt winkeldief Kristien Bollen

09 november 2018

18u35 0

In het Kruidvat in de Leuvensestraat is donderdagmiddag het winkelalarm in werking getreden toen een 37-jarige dame uit Tienen de winkel verliet. Personeel hield de dame staande en bij controle bleek dat de vrouw een tube tandpasta in de kinderwagen verstopt had. De politie nam de verdachte mee voor verhoor en verder onderzoek.