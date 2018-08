Agressieve man komt spullen ophalen bij ex 20 augustus 2018

02u31 0

Voor een veertiger uit Tienen wordt bij verstek acht maanden cel en een boete gevorderd, omdat hij op 19 juni 2017 geweld had gebruikt tegen zijn ex in haar woning in Tienen. Hij sloeg haar onder andere toen ze een kind op de arm had. De beklaagde V.N. vond het niet nodig om zich te komen verdedigen op de Leuvense correctionele rechtbank en bleef afwezig. Die avond in juni wilde hij bij zijn ex zijn spullen komen ophalen, maar de vrouw werkte niet mee. Dat kon hij maar matig appreciëren en hij verkocht haar een klap in het aangezicht terwijl ze haar jonge zoontje op de arm had. Daarna stormde hij de woning binnen, zij zette het kind op de grond en volgde hem. Binnen greep hij haar bij de arm en duwde haar enkele keren tegen de muur. Het openbaar ministerie eist acht maanden cel en 800 euro boete. De rechter velt zijn vonnis op 17 september. (SVDL)