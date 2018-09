Agressieve klant richt schade aan in douanekantoor 01 september 2018

02u25 0

In het douanekantoor is het tot een dispuut gekomen tussen een bediende van het kantoor en een klant. De klant bracht daarbij lichte schade toe aan de toegangsdeur van het kantoor en reed met zijn voertuig bruusk in de richting van de bediende waardoor deze opzij moest springen.





Toen de politie ter plaatse kwam, was de agressieve klant al vertrokken maar er wordt tegen hem een proces-verbaal opgesteld voor beschadigingen en bedreigingen. (VDT)