Agente gewond door agressie bij vaststelling ongeval Kristien Bollen

13 maart 2019

21u53 0

Op de Leuvenselaan in Kumtich bij Tienen ter hoogte van de Groenhoflaan gebeurde vanavond rond 21 uur een verkeersongeval. Een VW Golf die uit de richting van Leuven kwam reed op nog ongekende reden in op een Peugot break. De VW Golf was eerder al door andere weggebruikers, die politie alarmeerden, opgemerkt door zijn agressief rijgedrag en hoge snelheid. Nog voor politie ter plaatse was had de VW Golf dus al een ongeval veroorzaakt. Tijdens de vaststellingen gedroeg één van de inzittenden van de Golf agressief gedrag tegen een agente waardoor die gewond raakte. Ook een van de personen uit de golf raakte lichtgewond en werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Verdere details over de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval zijn nog niet gekend, politie is ter plaatse voor verder onderzoek.