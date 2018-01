Afspraken Chrysostomos-vieringen 20 januari 2018

02u27 0

Aan het begin van het jaar vieren de laatstejaars van de secundaire scholen in Tienen naar jaarlijkse traditie hun 'laatste 100 dagen'. Om deze vieringen in goede banen te leiden, hebben de schooldirecties, de politie en de dienst preventie enkele afspraken gemaakt. "Op de openbare weg is het niet toegelaten om maskers of bivakmutsen te dragen, met bloem, eieren, confetti of andere voorwerpen te gooien, gebruik te maken van spuitbussen of waterpistolen en burgers lastig te vallen of te hinderen", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De politie zal tijdens de vieringen in de omgeving van de scholen intensief toezicht houden. Bij het niet naleven van de regels, wordt de school verwittigd en worden sancties getroffen. Bij vaststelling van schade wordt er een proces-verbaal opgesteld." In PISO vindt de chrysostomosviering plaats op vrijdag 26 januari . Op woensdag 31 januari volgt de viering in de VIA-school en op vrijdag 2 februari is het de beurt aan GO! Atheneum Tienen. (VDT)