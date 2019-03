Afscheid van kunstenaar Lode Claes (88) vdt

25 maart 2019

17u19 0 Tienen Kunstenaar Louis (Lode) Claes uit Bost is op 14 maart op 88-jarige leeftijd overleden. Het nieuws bereikte ons nu pas dankzij Luc Lambrecht van de dienst toerisme, die meermaals de eer had om samen met Johan Vanhecke, hoofd archiefverwerking van het Letterenhuis en redacteur van verschillende literaire tijdschriften, de openingen van Lodes tentoonstellingen te omkaderen.

“In de begindagen van het Tiens Miniatuur Theater ’t Koelieske, begin de jaren ’80, ontmoette ik Lode voor het eerst”, vertelt Luc. “Een veelzijdig kunstenaar voor wie kunst geen ‘hobby’ was, maar een ‘zoeken’ om de realiteit te tonen. Zo omschreef hij het zelf en zo mocht ik het noteren in een bijdrage bij de opening van zijn tentoonstelling ‘In de ban van de ring’ in ‘Het Toreke’ in 1988. Lode vertelde me toen in een van de vele gesprekken hoe de schilder graficus werd. Geen tekeningen in zwart-wit, neen. Bezeten door kleur zou hij zijn tekeningen, lijntje na lijntje, kleur geven.”

Lodes tentoonstelling ‘Alfa en Omega’ in 1980 werd een waar succes met tentoonstellingen doorheen Vlaanderen. “Midden de jaren ’80 toonde hij dan zijn tekeningen, geïnspireerd door de trilogie ‘In de ban van de ring’ van J.R.R. Tolkien, aan de wereld”, weet Luc. “Met monnikengeduld was hij erin geslaagd om Tolkiens ‘Midden-Aarde’ tot leven te brengen, lang voor de succesverfilmingen in de cinemazalen te zien waren. De catalogus van de tentoonstelling zit in de collectie van het stedelijk archief Tienen (SAT) en zullen hier goed bewaard blijven.”