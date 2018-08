Affilips schenkt aangepaste minibus aan 't Prieeltje 29 augustus 2018

02u24 0 Tienen Een delegatie van 't Prieeltje nam een volledig aangepaste minibus met rolstoellift in ontvangst van de firma Affilips uit Tienen. 't Prieeltje biedt schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang aan 19 kinderen met een matige of ernstige meervoudige beperking uit de ruime regio rond Tienen. De meeste kinderen worden 's morgens thuis opgehaald en 's avonds terug naar huis gebracht.

"Aangezien heel wat kinderen in een zitschaal of rolstoel zitten, kunnen zij niet met een gewone bus of auto vervoerd worden en is een dure, aangepaste bus noodzakelijk", zegt verantwoordelijke Marijke Vananroye. "Ook voor allerlei activiteiten buitenshuis zoals watergewenning, snoezelen en paardrijden is aangepast vervoer nodig." Het is niet de eerste keer dat Affilips 't Prieeltje een aangepaste bus schenkt en dat is niet niks want zo'n bus kost al snel verschillende tienduizenden euro's. "Deze steun is dan ook bijzonder welkom, want we zullen ons budget de komende jaren heel hard nodig hebben voor onze geplande nieuwbouw. We zeggen aan Affilips: dikke dankuwel! Zij steunen ons al van bij de start, onder meer door sponsoring van ons tijdschrift 'Het Parleetje'." (VDT)