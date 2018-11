Affilips brengt warmte in Wigwam vdt

30 november 2018

Roger Van Geerteruy, algemeen directeur-bestuurder van Affilips N.V. uit Tienen, kondigde aan dat het bedrijf een som van 15.000 euro schenkt aan vzw Wigwam in Kessel-Lo. Affilips heeft een uitstekende reputatie als fabrikant van hoogwaardige legeringen op basis van koper, aluminium, nikkel, zink en lood. Van Geerteruy, de leden van de raad van bestuur, de aandeelhouders en de medewerkers van Affilips hebben echter ook aandacht voor de mensen in onze samenleving, die minder kansen hebben. “Het spreekt voor zich dat een dergelijk mooi bedrag meer dan welkom is in Wigwam”, klinkt het. “De werking van Wigwam is voornamelijk gericht op ondersteuning van kansarme en kwetsbare jonge kinderen en wil een warme en open (t)huis zijn voor de kinderen maar ook voor hun gezin. Omdat reguliere subsidies niet volstaan om deze brede werking te realiseren, moet er elk jaar opnieuw gezocht worden naar bijkomende financiële middelen. De recente verbouwingswerken die Wigwam moest uitvoeren, wegen bovendien zwaar door op financieel vlak. Een schenking van deze omvang maakt dan heel veel goed!”