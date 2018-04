Affiche Suikerrock is compleet 17 april 2018

De Suikerrockaffiche is met Pitbull en JeBroer volledig klaar wat het hoofdpodium betreft. Beide artiesten komen op vrijdag aan bod, samen met Lil'Kleine, Kraantje Pappie en Lost Frequencies live. Zaterdag ziet er eveneens indrukwekkend uit met Sons, Milo Meskens, Goo Goo Dolls, White Lies, Anouk en Alanis Morissette. Op zondag, de familiedag, treden de Ketnet Band, Soufiane Eddyani, Gers Pardoul, Stan Van Samang, OMD en Cool & The Gang aan. Suikerrock vindt plaats op 27, 28 en 29 juli. Combitickets, dagtickets en kidstickets zijn voor alle dagen beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster. Je kan dan meteen ook drank en food jetons aanschaffen. Family tickets zijn uitsluitend beschikbaar voor zondag 29 juli en alleen via de website van de Gezinsbond. Informatie over VIP-tickets is terug te vinden op de website. (VDT)