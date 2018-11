Actieve Senioren naar Hélécine Christian Hennuy

05 november 2018

De Vlaamse Actieve Senioren van Tienen bezoeken het pedagogisch museum A. Pellegrin in Hélécine, op donderdag 22 november. Inschrijven kan nog tot 11 november.

In 1930, bij het honderdjarig bestaan van België, werd aan de leraren van de Lagere Scholen gevraagd om in hun klaslokaal een pedagogische hoekje in te richten met voorwerpen en documenten over het bestaan van ons klein landje. Op dat ogenblik was Armand Pellegrin leraar en gaf hij les aan de jongens van de school van Opheylissem. Gepassioneerd door geschiedenis, richtte hij een kleine tentoonstelling in. Dit had zo’n groot succes dat hij het ereteken van de pedagogie en geschiedenis kreeg. Aangemoedigd door de inspecteurs en zijn collega’s, besloot hij doorlopend tentoon te stellen en het idee van een museum was geboren. Doorheen de jaren, zijn de collecties gegroeid en uitgebreid. De Vlaamse Actieve Senioren spreken op donderdag 22 november om 14 uur af aan de ingang van het museum, rue du Moulin 15. Bij goed weer volgt achteraf nog een wandeling in het domein. Er is voldoende parking aan het domein van Hélécine. Deelname voor niet leden: 10 euro. Info: 016.82.10.06 of 0476/35.77.14.