Achttien nieuwe sociale woningen voor 65-plussers en alleenstaanden 20 februari 2018

02u26 0 Tienen Aan de Getestraat in Nieuw Overlaar vond gisteren de eerstesteenlegging plaats van het sociaal woonproject van achttien appartementen met één slaapkamer, waarvan de helft bij voorrang aan 65-plussers zal toegewezen worden. In Tienen staan ruim 600 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Bijna tien procent is ouder dan 65 en de lijst telt ook bijzonder veel alleenstaanden.

Huisvesting Tienen deed in november 2013 al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, maar een comité van omwonenden diende een petitie in omdat er naar eigen zeggen een overconcentratie van sociale woningen in de buurt zou ontstaan.





Er werd ook een klacht ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het protest zorgde voor een jarenlange vertraging van het project, maar uiteindelijk oordeelde de Raad in het voordeel van Huisvesting Tienen. De bouw startte daarop in november vorig jaar. Kostprijs bedraagt om en bij de 2,2 miljoen euro, inclusief de aankoop van de gronden.





Klaar tegen juni 2019

De woningen zouden in juni 2019 in gebruik genomen kunnen worden.





"We zijn bijzonder blij dat we dit project nu toch kunnen realiseren", zegt Guy Dumst, voorzitter van de nieuwe gefusioneerde huisvestingsmaatschappij CNUZ (Tienen, Landen, Aarschot). "In dit project besteden we extra aandacht aan de 65-plussers en de alleenstaanden. We moeten rekening houden met de vergrijzing en niet vergeten dat zowat de helft van de mensen op de wachtlijst alleenstaand is."





Volgens voorzitter Dumst ziet de toekomst van Tienen er rooskleurig uit wat betreft sociale woningen.





"Ik moet zeggen dat de samenwerking met het huidige stadsbestuur goed verloopt en dat we op dezelfde lijn zitten. Het sociaal gegeven is voor ons beiden zeer belangrijk en daar wordt hard aan gewerkt. Voor Tienen is het bindend sociaal objectief 742 woningen tegen 2025."





Nog elf woningen te gaan

"Bij de start in 2007 zat de stad Tienen aan 485 woningen samen met het SVK (Sociaal verhuurkantoor). In oktober telden we al 688 woningen! Dat is een zeer sterke prestatie, waar de voorzitster van de vroegere maatschappij Karin Struyf alle verdienste aan heeft. Met dit project van achttien woningen en de geplande 25 nieuwe appartementen van het SVK moeten we tegen 2025 nog elf woningen realiseren. Dat moet lukken!" (VDT)