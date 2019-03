Acht nieuwe Mobipunten staan gepland vdt

22 maart 2019

13u19 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met de gemeenten, Interleuven, autodelen.net en taxistop, acht mobipunten uitbouwen in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt. “Met een regionale aanpak willen we als streekmotor, samen met onze partners, de realisatie van mobipunten in de regio Leuven versnellen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. Het project ‘Maak een mobiPunt!’ moet ten laatste eind 2020 leiden tot de realisatie van minstens acht mobipunten in Rotselaar, Herent, Huldenberg, Landen, Tienen, Geetbets, Zoutleeuw en Linter.”

Het gaat om een investering van 250.000 euro, waarvan 75 procent gesubsidieerd wordt. De provincie Vlaams-Brabant zal instaan voor de cofinanciering. “In de regio Leuven is het mobiliteitsvraagstuk één van de grote klimaatuitdagingen. Zonder trendbreuk in het mobiliteitsbeleid zal de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van transport de volgende jaren verder toenemen. Dit voorstel is een aanvulling op het al lopende strategische project Regionet Leuven, dat een antwoord probeert te formuleren op het mobiliteitsvraagstuk in het arrondissement Leuven”, zegt Annemie Troosters, ruimtelijk planner van Interleuven.

“We willen met de regionale samenwerking Regionet Leuven tegen 2030 zorgen voor een ‘modal shift’ naar 20 procent minder verplaatsingen per auto en een verdubbeling van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer”, zegt Stephan Reniers, projectcoördinator van Regionet Leuven. De directe bijdrage van het project ‘Maak een mobiPunt!’ aan de vermindering van de uitstoot van CO2 bedraagt 80 ton per jaar. Op termijn streeft Regionet Leuven naar de realisatie van minstens één mobipunt per gemeente. Dit levert een totale vermindering van de uitstoot van CO2 van 435 ton per jaar.