Aantal werkzoekenden blijft dalende in het Hageland Vanessa Dekeyzer

01 februari 2019

09u12 0 Tienen Het gemiddeld aantal werkzoekenden in het Hageland zette in 2018 de daling die in 2015 werd ingezet, verder. Dat blijkt het jaarrapport van de VDAB. Het gemiddeld aantal werkzoekenden in 2018 daalde met 5,8 procent ten opzichte van 2017. Diest kent met 12 procent de sterkste daling. In Tienen is de procentuele daling het laagst.

Het Hageland telde eind 2018 nog 5.253 niet-werkende werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds jaren. “Ook het Hageland profiteert al enkele jaren van de hoogconjunctuur”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant. “Zo steeg het aantal vacatures terug en daalde het aantal werkzoekenden ten opzichte van 2017.”

Aarschot kent de laagste werkloosheid. Enkel Tienen heeft met 7,2 procent een hogere werkloosheid dan het Vlaamse gemiddelde (6,4 procent). Op de stad Leuven na is dit de hoogste werkloosheidsgraad in het arrondissement Leuven. “Tienen kent historisch een hogere werkloosheidsgraad in vergelijking met de steden Aarschot en Diest”, klinkt het bij de VDAB. “Dit komt door de specifieke arbeidsreserve binnen de stad. Zo ligt het aandeel van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hoger binnen de Tiense werkzoekende populatie. Als gevolg kent de stad een hoger aandeel langdurige werkzoekenden en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ook het aandeel van laaggeschoolde werkzoekenden ligt er hoger.”

Opvallend in het Hagelands rapport is de sterke daling van 55-tot 59-jarige werkzoekenden, maar de zestigplussers kennen dan weer wel een sterke stijging. Dat laatste fenomeen is overal in Vlaanderen te merken als gevolg van het optrekken van de pensioenleeftijd. “Bij de werkzoekenden met een allochtone afkomst zien we een lichte stijging in het arrondissement en Aarschot. In Tienen zien we hier een zeer sterke stijging”, klinkt het bij de VDAB. “Werkzoekenden met een arbeidsbeperking doen het in vergelijking met Vlaanderen ook niet goed in het Hageland. In heel wat gemeentes kent deze groep werkzoekenden er een stijging in aantal. Qua categorie valt ook op dat de werkzoekenden in de categorie ‘Andere’, buiten in Diest, een stijging laten optekenen in vergelijking met vorig jaar. Deze groep omvat o.a. werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld.”

Het voorbije jaar ontving VDAB voor het Hageland 4.550 NEC-vacatures rechtstreeks van bedrijven, wat een stijging is van 11,7 procent ten opzichte van 2017. De stijging in aantal vacatures zette zich dus door. Ook het aantal openstaande vacatures ligt in het Hageland 20,3 procent hoger dan eind 2017, een teken dat we ook in het Hageland gaan naar een steeds krappere arbeidsmarkt. Er zal dus in de toekomst door de verschillende spelers op de arbeidsmarkt extra ingezet moeten worden op het activeren van zij die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt en op het bij- en omscholen van zowel werkzoekenden als werknemers.