Aanstelling algemeen directeur 26 juli 2018

Vanavond is er gemeenteraad in Tienen. Dat is opmerkelijk, want normaal vindt er tijdens de zomermaand juli geen bijeenkomst plaats. Naast een aantal politieverordeningen en budgetten van kerkfabrieken staat er één belangrijk punt op de agendda: de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur, Patricia Willems uit Lubbeek. (VDT)