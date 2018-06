Aanpak kruispunt Veldbornstraat en Waaibergstraat 08 juni 2018

Van 2 tot 13 juli vernieuwt de aannemer het wegdek van het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat. Tijdens de werken aan het kruispunt is er geen verkeer mogelijk tussen de Veldbornstraat en de Waaibergstraat. In beide straten blijft verkeer in twee richtingen mogelijk. Zowel de Veldbornstraat als de Waaibergstraat worden doodlopend ter hoogte van het kruispunt. De bestaande omleidingen blijven behouden. (VDT)