Aangehouden voor verschillende diefstallen uit onbewoond appartement Kristien Bollen

27 november 2018

Buurtbewoners van de Meendijkstraat in Tienen betrapten woensdag 21 november twee mannen die er van verdacht worden diefstallen te plegen uit een onbewoond appartement in deze straat. Eén verdachte hield op straat de wacht terwijl de andere het appartement was binnengedrongen. De man in het appartement gaf twee dozen aan de man die buiten stond te wachten. Toen de twee mannen zich betrapt voelden, keerden ze terug naar het appartement waar ze verbleven in de Minderbroederstraat.

De getuigen volgden hen en verwittigden de politie. Die arresteerde in het appartement in de Minderbroederstraat een man van 28 jaar en een vrouw van 27 jaar. Buiten het gebouw hield de politie de andere verdachte, een 23-jarige man, tegen. Bij de huiszoeking in het appartement trof de politie kledij en elektronica aan die waarschijnlijk gestolen waren uit het leegstaande appartement in de Meendijkstraat op 30 oktober en op 21 november. Ze troffen ook sleutels en een kluisje aan die begin oktober gestolen waren in het Overkophuis in de Ooievaarstraat in Tienen.

De 28-jarige man die gearresteerd werd in de Minderbroederstraat wordt verdacht van vier diefstallen of diefstallen met braak in Tienen in de periode oktober – november. Hij werd op donderdag 22 november voorgeleid en aangehouden. Hij verscheen vandaag voor de raadkamer. De recherche van PZ Tienen-Hoegaarden onderzoekt het aandeel van de andere verdachten en of zij ook in aanmerking komen voor andere feiten.