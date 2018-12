95-jarige man bestolen tijdens etentje in Lunch Garden Kristien Bollen

19 december 2018

Een 95-jarige man uit Tienen is afgelopen middag bestolen in de Lunch Garden aan de Albertvest in Tienen. Tijdens zijn middagmaal merkte hij plots op dat een onbekende man, die achter hem zat, in zijn jaszakken neusde. Toen de negentiger zich omdraaide, zag hij dat de dader zijn bankkaart in de hand had. De dief kon vluchten en wordt opgespoord.