700 deelnemers aan Sanderloop steunen voetballer in strijd tegen leukemie Opbrengst gaat naar Fonds Ariane voor onderzoek Tom Van de Weyer

09 december 2018

18u23 14 Tienen 700 joggers en wandelaars trotseerden zondag het miserabele weer voor de ‘Sanderloop’. Het sportieve evenement werd gehouden uit sympathie voor Sander Boingen (18), die acute leukemie heeft. De opbrengt gaat naar het Fonds Ariane, voor onderzoek naar de ziekte.

Sander kwam in augustus doodmoe thuis nadat hij naar Pukkelpop was geweest. Plots kreeg hij een gezwel in zijn hals. De huisarts dacht eerst dat het klierkoorts was, maar daarna kreeg Sander een tweede gezwel. Het bleek acute leukemie te zijn, een bloedkanker die het beenmerg aantast.

Zijn moeder Dominique Prossé vertelde het verschrikkelijke nieuws in basisschool De Uilenboom in Vissenaken, waar ze leerkracht is. Collega’s bedachten spontaan de benefiet. “Sander speelt voetbal bij VV Houtem en is erg sportief. Een jogging is het beste wat we konden organiseren.” Het weer zat zondag niet mee, maar de 700 deelnemers zorgen voor menselijke warmte op en rond de terreinen van Crossing Vissenaken.

Sander is een vrolijke kerel, die geniet van de grote aandacht. “Ik zou wel willen meelopen, maar dat is net iets te zwaar. Ik heb net een eerste chemobehandeling achter de rug in Leuven. In januari ga ik voor de tweede kuur. Ik wacht op een beenmergtransplantatie, die mijn kansen op genezing aanzienlijk verhoogt.”

“We hebben ons kandidaat gesteld als donor voor beenmerg”, zeggen moeder Dominique en vader Ronny Boingen. “Het is bang afwachten of er een match is met de stamcellen van Sander. Intussen kijken de dokters in de databank of er ook andere donoren zijn.”

Sander zit in het laatste jaar economie-wetenschappen in het Atheneum van Tienen. “Door de behandeling in Leuven heb ik vier weken gemist op school. Ik ga het middelbaar toch proberen te voltooien. Ik heb al twee examens meegedaan en ik studeer voor nog twee examens in januari. Via Bednet en een leerkracht die aan huis komt doe ik het jaar uit.”

Al twee jaar is hij samen met Margot (17), die hij leerde kennen op school. Zondag had ze haar loopschoenen aangetrokken om de drie kilometer mee te doen. “Al is mijn conditie niet best”, lacht ze. “Het nieuws van zijn ziekte was een zware klap, maar we slaan er ons samen wel door. Binnenkort hopen we eens naar Disneyland te gaan.”