644 paar schoenen verkocht 02 juni 2018

De serviceclub Kiwanis Tienen Hageland zamelde schoenen in en kocht er ook aan bij binnen- en buitenlandse schoenhandelaars en fabrikanten.





Die werden via Bezorgd om Mensen (BOM) verdeeld aan de minderbegoede groepen in de Tiense regio. Zij konden de schoenen bij de BOM aankopen aan een euro per paar, met een maximum van één paar schoenen per persoon. Er werden 644 paar schoenen verkocht aan meer dan 125 families die met hun gezin langskwamen.





De geschatte winkelwaarde van al deze schoenen bedraagt ongeveer 38.000 euro. Het ging allemaal om nieuwe schoenen. (HCH)