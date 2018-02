500 senioren genieten van Valentijnsbal 09 februari 2018

02u45 16

Vijfhonderd senioren hebben gisteren genoten van het jaarlijkse Valentijnsbal van S-Plus. Coördinator Gilbert Vandervelpen en ondervoorzitter Marcel Logist waren tevreden over de opkomst. "Bij de senioren komen er uiteraard niet zoveel koppels omdat er veel weduwen of weduwnaars bij zijn, maar ze komen allemaal om te dansen. Of er ook iemand een lief gaat vinden vandaag? Je weet maar nooit, want oude liefde roest niet", lacht Gilbert. "Onze dj Geert zorgt voor ambiancemuziek en oude schlagers. Je ziet dat er nood is aan dansgelegenheid bij senioren. Daarom organiseren we op zaterdag 17 februari al een nieuwe dansnamiddag in de Koepel in Goetsenhoven." (HCH)