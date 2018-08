50 jaar Huis in de Stad 29 augustus 2018

Huis in de Stad vzw bestaat dit jaar 50 jaar. Op zondag 2 september is het feest. Van 11uur tot 13 uur is er een officiële receptie voor genodigden met onder meer prominenten van de Stad Tienen, Provinciaal Gedeputeerde Mevrouw Monique Swinnen, en Lions Club Tienen. Van 13 uur tot 19 uur is er een tuinfeest voor iedereen toegankelijk, met onder meer mogelijkheid tot buffet, kinderanimatie, een tijdspad met overzicht 50 jaar Huis in de Stad vzw.





Om 15 uur is er een optreden van Sam Gooris in de feesttent. Op vrijdag 31 augustus viert Huis in de Stad al feest met de bewoners, personeel, raad van bestuur, vrijwilligers en gebruikersraad. Na een gezamenlijke maaltijd zullen 15 uur de Romeo's voor hen optreden. (HCH)